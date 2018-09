Buono l’esordio stagionale per il Futsal Brindisi, con la nuova seconda maglia arancione con la “V” blu scura, che vince 4-2 a Trinitapoli con il neopromosso San Ferdinando 1942. Un debutto in campionato che sarà ricordato anche per la prima volta del tempo effettivo nella serie C1 pugliese e, a tal proposito, è stato inevitabile notare lo sbalzo in avanti dell’orario di conclusione delle partite: se fino alla scorsa stagione un match iniziato alle ore 16 terminava solitamente intorno alle ore 17.20, adesso è necessario prevedere una ventina di minuti in più.

Il primo gol con la maglia del Futsal Brindisi con la nuova gestione del cronometro lo sigla Romano al 2:31 facendosi trovare pronto sul secondo palo su punizione di Perseo. Il raddoppio lo firma al 13:00 Spagnolo con uno straordinario pallonetto al volo da posizione defilata. Ancora Perseo è l’assistman di Romano che insacca al 16:04 da pochi passi. Al 18:37 su uno schema da calcio piazzato è Lopez ad accorciare le distanze e sul punteggio di 3-1 in favore degli ospiti si va al riposo.

Nella ripresa entrambe le squadre hanno qualche occasione per segnare ma il risultato non cambia sino al 33:37 quando Ivan Romero porta i suoi sotto di uno. La realizzazione del punto accende un po’ gli animi perché durante il suo sviluppo Caselli rimane a terra in seguito ad uno scontro di gioco. Si riprende a giocare ed il caloroso pubblico tenta di spingere i locali verso il pareggio ma Paradiso, coadiuvato da un’ottima manovra difensiva, fa buona guardia. Le velleità di rimonta le spegne definitivamente Cava che al 38:53 centra da lontano la porta sguarnita, facendo vivere con maggiore tranquillità gli ultimi sessantasette secondi di una sfida che i biancoazzurri hanno meritato di vincere.

Nel prossimo fine settimana il Futsal Brindisi si presenterà davanti ai propri tifosi ospitando il Real Castellaneta. Per una serie di incastri del calendario questa sarà la prima di quattro gare consecutive di sabato al “Da Vinci” che saranno intervallate da due impegni infrasettimanali in trasferta.

Futsal Brindisi

1 Paradiso (p), 2 Spagnolo, 3 Micia, 4 Macaolo, 6 Muccio, 7 Cava, 8 Caselli, 10 Tomassini (cap.), 11 Romano, 12 Perseo, 13 De Carlo (p). All. Di Serio. Dir. Maggiore.

Marcatori: Romano (2), Cava e Spagnolo.

Ammoniti: Caselli, Cava, Perseo e Spagnolo.

1^ giornata Serie C1

Atletico Azzurri S. Rita-Futsal Monte Sant’Angelo 3-10

Audace Monopoli-Trulli e Grotte 11-4

Dream Team Paolo del Colle-Azzurri Conversano 5-3

Futsal Barletta-Futsal Andria 3-5

Gioco Calcio tra Amici-Polisp. Five Bitonto 0-4

Just Mola-Olympique Ostuni 3-3

Real Castellaneta-Eraclio Barletta 4-11

San Ferdinando-Futsal Brindisi 2-4

Classifica

3 Audace Monopoli, Dream Team Palo del Colle, Eraclio Barletta, Futsal Andria, Futsal Brindisi, Futsal Monte Sant’Angelo e Polisp. Five Bitonto.

1 Just Mola e Olympique Ostuni;

0 Atletico Azzurri S. Rita, Azzurri Conversano, Futsal Barletta, Gioco Calcio tra Amici, Real Castellaneta, San Ferdinando, Trulli e Grotte.