L’associazione Street View, in collaborazione con l’ass. Mesagne Bene Comune e il Salento Fun Park, vi danno appuntamento mercoledì 10 Gennaio con la proiezione de “Il giardino dei limoni”, all’interno della rassegna cinematografica “Diverso da Chi?” che si tiene ogni mercoledì sera.

Il film diretto dal regista Eran Riklis ha al centro il conflitto che infiamma la Palestina da oltre 70 anni: lo spettatore si sentirà fortemente coinvolto rispetto alle vicende narrate e, nel tentativo di prendere una posizione, avrà la sensazione che arrivare ad una pacifica convivenza tra i due popoli, ancora oggi in lotta, sia un traguardo indubbiamente difficile ma non impossibile. Da anni le organizzazioni umanitarie denunciano le gravi condizioni di povertà e di deprivazione dei diritti sociali e politici in cui è costretto a vivere il popolo palestinese. Per questo, il silenzio delle Nazioni Unite e dell’America, che dovrebbero attuare le risoluzioni di condanna rispetto all’operato di Israele e procedere con il riconoscimento del diritto di autodeterminazione del popolo palestinese, ha il sapore di un’oscura complicità con Israele.

Nell’introduzione al film, Gino Stasi, attivista di Mesagne Bene Comune, e Roberto Aprile, sindacalista dei Cobas, affronteranno il caldo argomento e ci racconteranno le loro esperienze di solidarietà al popolo palestinese. L’appuntamento è per le 20:30 presso il Salento Fun Park, sito in via Udine a Mesagne.