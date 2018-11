Sabato 10 novembre, alle 9:00, gli studenti dell’ITT “Giovanni Giorgi” di Brindisi incontreranno, nell’Aula Magna “Paolo Borselli”, il dott. Angelo Petrosillo, CEO e fondatore di Blackshape S.p.A.

L’incontro mira a promuovere l’educazione all’imprenditorialità giovanile per sviluppare negli studenti attitudini e competenze utili non solo per un loro eventuale impegno in ambito imprenditoriale, ma in ogni contesto lavorativo e in ogni esperienza di cittadinanza attiva. La Blackshape Aircraft, azienda pugliese di produzione aeronautica, fondata nel 2009 dall’ingegnere Luciano Belviso e dall’avvocato Angelo Petrosillo, costituisce un valido esempio di imprenditorialità giovanile a cui ispirarsi, in quanto è nata da un’idea finanziata dalla Regione Puglia all’interno dell’iniziativa “Principi attivi”, promossa dal programma “Bollenti spiriti”, per il finanziamento di idee innovative dei giovani pugliesi.

All’evento interverrà il Sindaco di Brindisi e neo presidente della Provincia di Brindisi, Riccardo Rossi.