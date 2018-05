Matteo Spagnolo, giovane cestista nato a Brindisi il 10/01/2003 da papà Fabio (cestista) e da mamma Valeria Miraglia, è stato acquistato dal Real Madrid, una delle squadre più blasonate a livello europeo.

Ad annunciarlo è la Stella Azzurra Roma, società in cui Matteo milita dal 2016 dopo una breve esperienza con la Mens Sana Mesagne, società con la quale realizzò ben 77 punti nella finale regionale Under 13.

Questo quanto riportato sul profilo facebook della società capitolina:

Lo stellino Matteo Spagnolo sarà il primo giocatore italiano della storia ad entrare a far parte della Cantera del Real Madrid Basket. La Stellazzurra Basketball Academy ha perfezionato l’accordo pluriennale che porterà il playmaker classe 2003 a Madrid a partire dalla stagione 2018/19. Dopo aver sfiorato più volte la vittoria da avversario, Matteo si ritroverà alla guida di uno dei programmi cestistici più vincenti d’Europa.

Matteo, da oltre due anni alla Stellazzurra, ha già preso parte in maglia stellina ad un campionato senior (unico 14enne d’Europa) e vinto vari tornei e riconoscimenti in Italia, Europa e Stati d’Uniti d’America.

Per lui si apriranno presto le porte del club più prestigioso d’Europa, mentre per la Stellazzurra si tratta di un altro talento lanciato ai massimi livelli continentali. E non sarà certo l’ultimo.