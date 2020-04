Il ciclismo non vuole arrendersi al Coronavirus e prova a ridisegnare la stagione 2020.

L’Unione Ciclistica Internazionale ha abbozzato il nuovo programma partendo dalle maggiori competizioni a tappe e dal mondiale di Aigle-Martigny, in Svizzera.

Il piano, ovviamente, è condizionato dal sostanziale miglioramento delle condizioni sanitarie nel continente europeo.

Il Tour de France sarà rinviato di due mesi e si svolgerà dal 29 agosto al 20 settembre, mentre i Campionati Mondiali manterranno la data prevista: dal 20 al 27 settembre.

Il Giro d’Italia si correrà immediatamente dopo i Mondiali. La partenza, quindi, è prevista per i primissimi giorni di ottobre.

Ci sarà, però, una novità: secondo quanto riportato dal Corriere della Sera (uno degli organi di stampa dell’organizzatore RCS), la Corsa Rosa non partirà più da Budapest ma direttamente dalla Sicilia.

Si attende di conoscere la data di partenza e, quindi, il giorno in cui il giro arriverà nella città di Brindisi.