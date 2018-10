Happy Casa Brindisi annuncia con estrema soddisfazione di aver stretto un accordo di partnership con il Gruppo Editoriale Distante in qualità di media partner, con le emettenti televisive Canale 85 – Antenna Sud, e Gold Sponsor per l’azienda Caffè Fadi.

Un impegno di grande importanza e supporto alla società biancoazzurra, un ulteriore sforzo editoriale che ancora una volta mette in campo uomini e risorse al fine di garantire un servizio utile ai tifosi e al pubblico di telespettatori sempre crescente per le vicende di una delle realtà cestistiche più importanti del sud Italia.

Le emettenti mediatiche della Happy Casa Brindisi per la prossima stagione sportiva di Lega A della saranno Canale 85 e Antenna Sud. Canale 85, visibile sul canale 85 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata e in live streaming sul proprio sito www.canale85.it, si conferma per il terzo anno consecutivo media partner biancoazzurro. Al suo fianco Antenna Sud, visibile in Puglia sul canale 13 digitale terrestre e in streaming sul proprio sito www.antennasud.com, e Antenna Sud Eventi, canale 174 d.g.t., entrambi appartenenti al gruppo Canale 85 dell’editore Domenico Distante.

La società è altresì lieta di annunciare il rinnovo e rilancio di sponsorizzazione con Caffè Fadi, già partner biancoazzurro e ora nuovo Gold Sponsor della Happy Casa Brindisi.

Giovane realtà aziendale fondata nel 2014, è contraddistinta dall’artigianalità della lavorazione dei chicchi di caffè, dalla selezione di materie prime pregiate e dalla cura meticolosa dei processi produttivi, fattori che hanno portato a realizzare miscele tra le più pregiate sul mercato, in cui i profumi, gli aromi ed i sapori si fondono e contraddistinguono l’espresso FADI.

Fadi rappresenta la continuità classica di una Torrefazione in crescita, proiettata al futuro con solide radici. Sintesi, combinazione, alchimia di gusto e aroma, si ispira ad una duplice filosofia: la passione profusa, la tradizione correlata alla scelta delle migliori materie prime e l’arte di concedere ed infondere piacere. Una vasta gamma di prodotti e tipologie per ogni gusto ed esigenza: caffè in grani, cialde o infusi, orzo & ginseng, creme fredde, granite e liquori. La sede è in Via per Grottaglie km. 2 a Francavilla Fontana (BR).

Un legame consolidato e rafforzato con l’editore Domenico Distante, ancor più partecipe con competenza e professionalità al mondo biancoazzurro.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi