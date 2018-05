Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

La presente su incarico del legale rappresentante pro-tempore dell’Associazione “Gruppo Sbandieratori e musici S. Domenico di Guzman” di Oria (Br), Sig. Benedetto Danese.

Facendo riferimento alla ben nota vicenda che ha portato fin dalla data 20 marzo u.s., all’arresto dell’ex Presidente dell’Associazione con l’accusa di abusi di varia natura nei confronti di associati di minore età, si comunica quanto segue.

Il “Gruppo Sbandieratori e Musici S. Domenico di Guzman”, nelle persone degli associati, dei dirigenti e dei collaboratori tutti, esprime il proprio sconcerto e stupore per le notizie di stampa riportanti comportamenti raccapriccianti che sarebbero stati posti in essere dall’ex dirigente ora recluso e in danno di alcune giovani iscritte all’Associazione.

Il Consiglio direttivo dell’Associazione, già nei primi giorni seguenti l’adozione della misura cautelare nei confronti dell’allora Presidente, ha deliberato la radiazione dello stesso dall’Associazione, e tanto a tutela sia dell’immagine del sodalizio, che dell’interesse infinitamente più importante delle tante ragazze e dei tanti ragazzi che nell’Associazione hanno trovato un momento importante di crescita culturale, di socializzazione e di svago, e ai quali va garantita serenità e armonia.

L’Associazione, pertanto, nello stigmatizzare l’accaduto, esprime vicinanza e solidarietà alle giovani vittime, garantendo sin da ora il massimo rigore nelle scelte da adottare nei confronti di chi chiunque dovesse risultare responsabile di tanto deprecabili comportamenti.

I giovani, la loro crescita, il loro benessere psico-fisico, sono il centro del progetto dell’Associazione, ragion per la quale si avverte forte l’esigenza, di fronte al dramma personale e sociale che si vive in queste ore, di dover fare appello a tutti i genitori e a quanti hanno sostenuto e sostengono il “Gruppo Sbandieratori e Musici S. Domenico di Guzman”, di partecipare con ancora maggiore entusiasmo alle attività sociali che proseguono con l’impegno di sempre, perché nei momenti difficili sono l’unità e la partecipazione corale gli elementi positivi che rendono possibile il trionfo di quei sani principi che devono essere alla base di ogni attività associativa e di volontariato.

Si ritiene doveroso, altresì, precisare che il “Gruppo Sbandieratori e Musici S. Domenico di Guzman” è da ritenersi parte danneggiata nell’incresciosa vicenda, e che fin dalla data dell’11 aprile c.a., ha provveduto a dare mandato allo scrivente legale al fine di tutelare gli interessi e l’immagine del Gruppo stesso e dei suoi associati nelle sedi opportune, oltre che nei confronti di chi ne ha arrecato o arrecherà pregiudizio.

Tanto si doveva

Oria, 04.05.2018

Avv. Cosimo ASSANTI