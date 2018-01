Il 25 gennaio il Liceo Simone Durano vivrà la sua prima edizione della Notte delle Muse, iniziativa attuata in contemporanea con altri istituti artistici della regione.

Lo start è fissato per le ore 17.00, e la serata prevede una prima parte presso la sede storica del Liceo (nel centro di Brindisi, in via Felice Assennato) ed una seconda parte che prenderà vita da un corteo storico che muoverà verso i locali dell’ex convento di Santa Chiara dove, alle 21.00, avrà inizio un concerto live, con la partecipazione straordinaria di Carolina Bubbico.

Ad accogliere gli ospiti e a dare il via alle numerose performance previste sarà un trio costituito da Lorenzo il Magnifico, Platone ed Aristotele che guideranno un corteo itinerante per tutta la scuola.

Lungo il percorso sono previste numerose iniziative, tutte realizzate grazie al lavoro, fianco a fianco, di docenti e studenti: realizzazioni di quadri viventi, recitazione di versi (da Guinizelli a Lentini, a Tasso a Petrarca), marching band, spettacoli di pizzica, jazz e balletto, ballate medievali e spettacolo su Blake in lingua originale, esibizione di band di diversi generi musicali: pop, rock, metal, classico. Ulteriori attività si svolgeranno per tutto il corso della serata nei numerosi laboratori della scuola: proiezioni di filmati, di video, di progetti, realizzazioni artistiche dal vivo.

Il Dirigente Scolastico, Carmen Taurino, nel presentare l’esordio di questa iniziativa, sottolinea il suo valore simbolico di importante fattore unificante all’interno delle diverse componenti della comunità scolastica e, allo stesso tempo, l’apertura della scuola verso il territorio, le istituzioni e gli enti culturali.