Sempre in fermento. Ancora vivide le suggestioni della “Notte dei licei” e l’attività del liceo classico Marzolla continua con la full immersion open days, nella fase cruciale delle iscrizioni ( 16 gennaio-6 febbraio) che proseguirà nelle date del 21 e 28 gennaio fino all’appuntamento conclusivo di domenica 4 febbraio dalle 10 alle 13 . Con una sorpresa in vista per questo fine settimana.

L’approvazione della sperimentazione di una classe con percorso di studi quadriennale a partire dal prossimo anno scolastico giunta a fine anno, una vera e propria novità epocale , apprezzata per la valenza didattica, ha determinato la necessità di ampliare e rimodulare l’intera attività di orientamento, primariamente nella fase di illustrazione dell’offerta formativa dell’istituto nelle scuole secondarie di primo grado di Brindisi e provincia, poi con uno spazio/stand ad essa riservato nella “Notte del liceo” culminando con il lancio ufficiale della sperimentazione che avrà luogo domenica 21 gennaio dalle 10 alle 13.

La mattinata sarà davvero “open”,variegata, diversificata nei momenti, compreso spazio per un aperitivo, gremita di studenti del Marzolla e docenti, aperta a tutti gli interessati.

La Dirigente, prof.ssa Carmen Taurino, e alcuni docenti , tra cui quelli che hanno redatto il progetto , presenteranno ufficialmente all’utenza , al territorio , ai mass media, a studenti dell’ultimo anno della secondaria di primo grado e alle loro famiglie il progetto ed illustreranno in forma dettagliata il percorso di studi quadriennale, rispondendo anche a tutti gli interrogativi che comprensibilmente accompagnano la nuova opzione, che rappresenta in ogni caso una sfida importante per la crescita e lo sviluppo del liceo nel segno dell’innovazione didattica e metodologica e contemporaneamente un successo che giustamente merita di essere “celebrato”, nell’ottica di una scuola intesa ancora una volta come “ spazio aperto “ di confronto e crescita per tutti. Da sottolineare che la sperimentazione del Marzolla sarà unica per Brindisi, Lecce e Taranto e che l’offerta si estende anche all’utenza delle province limitrofe.

Vi aspettiamo quindi, curiosi e numerosi.