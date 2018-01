Il Comitato Comunale M.A.B. di Francavilla Fontana esprime voti al Commissario Straordinario del Comune di Francavilla Fontana, dott. Guido Aprea, affinché non facendosi influenzare dalla strana situazione in cui, non solo le forze politiche locali, versano in questa particolare campagna elettorale conseguente all’auto-caduta dell’amministrazione Bruno, dia impulso alla gestione amministrativa del Comune che non può soffrire uno stallo sino alla elezione del nuovo sindaco.

In particolare il “polo culturale” creato grazie alla competenza del preside Garganese non può aspettare e rischia di diventare una occasione mancata con gravissima perdita per tutta la comunità francavillese.

In particolare si sottopone al commissario Guido Aprea due emergenze:

a) L’affidamento del servizio per la gestione del neonato Museo il quale, però, dovrà essere affidato ad un ente avente competenze specifiche nel settore archeologico e non come fatto maldestramente dalla Giunta Bruno con un affidamento temporaneo che non garantisce il progressivo sviluppo della struttura museale.

b) L’agibilità dei nuovi locali della biblioteca che oggi è al limite della interruzione di un servizio pubblico atteso che è impedito l’uso della sala lettura della biblioteca.

L’associazione scrivente chiede al Commissario Straordinario un incontro per trattare le questioni ritenute più importanti dalla popolazione francavillese.

Comitato Comunale M.A.B. – Nuova Cittadinanza