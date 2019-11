Domenica 10 novembre nella Sala Alessi di Palazzo Marino a Milano si è svolta la XIV edizione del premio “Ambasciatore di Terre di Puglia” alla presenza, tra gli altri, del Prefetto di Milano S.E. Dott. Renato Saccone.

Il prestigioso riconoscimento, ideato dall’Associazione Regionale Pugliesi di Milano, viene conferito alle personalità pugliesi che con il loro lavoro contribuiscono alla crescita del Paese, dando lustro alla propria Regione di origine.

La giuria della XIV edizione, presieduta dal Gen. Camillo De Milato, ha premiato il francavillese Gaetano Farina, Comandante delle Frecce Tricolore, “per la sua intensa e brillante carriera, per la capacità di raggiungere sempre più prestigiosi traguardi. Simbolo di fermezza, professionalità e tenacia tipico delle genti di Puglia, risulta essere storia della Forza Armata alla quale appartiene, rendendo un lustro straordinario alla nostra Puglia in tricolore”.

Alla consegna del Premio al Mag. Farina è intervenuto il Sindaco Antonello Denuzzo che ha portato il Saluto della Città di Francavilla Fontana.

“Il nostro concittadino Gaetano Farina è innanzitutto un ambasciatore di Francavilla nel mondo – dichiara il sindaco Antonello Denuzzo – in un periodo molto delicato per la nostra Regione, con il caso ex Ilva che rischia di mettere in ginocchio numerose famiglie anche della nostra Città, eventi come questo ci raccontano la straordinaria capacità di noi pugliesi di reinventarci e partecipare profondamente a un tessuto economico e sociale. Ripartiamo da qui, dal meglio che siamo capaci di esprimere, per avviare un processo di radicale cambiamento. Mi congratulo con il Mag. Farina – conclude il Sindaco – per la sua brillante carriera e per il contributo che ogni giorno riesce a dare al nostro Paese”.

“Per me è un motivo di forte orgoglio essere stato premiato quale Ambasciatore di Terre di Puglia – dichiara il Mag. Gaetano Farina – porto dentro di me la Puglia perchè sono cresciuto a Francavilla Fontana e qui ho studiato. È un enorme piacere essere qui nelle vesti di Comandante delle Frecce Tricolore in quanto ambasciatori dell’Italia nel Mondo ed essere allo stesso tempo ambasciatore della Puglia.”

La Rettrice dell’Università Milano Bicocca Prof.ssa Giovanna Iannantuoni, lo stilista Carlo Capasa e la cantante Mietta sono stati gli altri premiati come “Ambasciatori di Terre di Puglia”. Al ceramista Giuseppe Fasano è stato riconosciuto il premio “Eccellenze di Puglia”.

La manifestazione è stata patrocinata dal Comune di Milano e dalle Regioni Puglia e Lombardia.

