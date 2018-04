Assorbita la tegola del secondo infortunio di capitan Labate, per la delicata sfida contro il Castellammare, alla disperata ricerca di punti salvezza e quindi molto temibile, coach Giunta manda in campo Abbracciavento al palleggio, Liguori opposta, Culiani e Cristofaro laterali, Iacca e Mazzotta centrali e Zurlo libero.

Superata la primissima fase di studio, nel primo gioco Mesagne allunga quasi subito sfruttando una buona partenza del muro e più in generale della propria difesa. A nulla valgono le due interruzioni richieste dalla panchina ospite (13-9 e 17-11), con le padrone di casa che chiudono rapidamente e meritatamente sul 25-19.

Stesso discorso nel secondo set: Mesagne spinge forte e si porta sull’8-3, salvo poi essere rimontato fino al 10-10. E’ un fuoco di paglia, perché le ragazze del patron Antoniolli tornano a macinare punti, chiudendo sul 25-21. Da segnalare gli ingressi di Milano e Lapenna intorno al giro di “20”.

Il terzo parziale vede un calo evidente da parte delle messapiche, coincidente con un buon set giocato dalle campane soprattutto nella correlazione muro-difesa. Castellammare chiude 15-25 e si va al quarto gioco.

Colpite nell’orgoglio, le ragazze di mr. Giunta riprendono a giocare con una buona intensità, imprimendo alla gara un ritmo non sostenibile per le ospiti. Si chiude senza affanni sul 25-13 e sul 3-1 complessivo, con l’ingresso del secondo libero Rosato (classe 2003) come ciliegina sulla torta.

Una vittoria con molte luci ed una sola ombra, il blackout del terzo set. A parziale giustificazione, tuttavia, la condizione di molte delle atlete mesagnesi e l’assenza di Labate, ieri salutata da tutte le compagne in un simpatico siparietto durante lo starting six.

Per larghi tratti, la Mesagne Volley ha offerto una buona pallavolo, con Liguori mattatrice dell’incontro non tanto per i 15 punti (con il 41% di efficienza), quanto per la responsabilità di sostituire il capitano assolta con pieno merito.

Mesagne Volley – Link Campus Universal Napoli 3-1

NOTE: Muri 12-9, Battute sbagliate 8-7, Aces 10-4, Errori punto 28-28.

Mesagne Volley: Abbracciavento (k) 2, Liguori 15, Culiani 15, Cristofaro 11, Iacca 11, Mazzotta 8, Milano, Lapenna, Rosato F., Demilito, Prete, Zurlo L1, Rosato A. L2. All. Giunta, Ass. Zurlo.

Link Campus Universal Napoli: Giaquinto 6, Aprile, Della Rocca 1, Aquino 7, Saetta, Sinisi 3, Staiano 2, Russo 6, Corallo 20, Autiero, Afeltra 5. All. Esposito, Ass. Guarracino.

MAURO POCI