Le festività natalizie rappresentano un momento di riflessione ed un’occasione per rinsaldare gli affetti più sinceri e trascorrere ore serene con i nostri cari.

Per un’amministrazione comunale questo periodo è fatto anche di bilanci sull’attività svolta. Sono trascorsi ormai sei mesi dall’inizio della gestione commissariale, sei mesi vissuti intensamente con numerose problematiche affrontate e sentite particolarmente dalla città.

Mi riferisco al servizio di raccolta dei rifiuti, al futuro delle società partecipate, alla gestione del dormitorio per migranti di via provinciale per San Vito, alla situazione finanziaria dell’ente, non dimenticando i problemi delle fasce più deboli della popolazione, a cui mi sento di dover esprimere una particolare vicinanza.

Ma accanto a queste emergenze e priorità di intervento, è stato rivolta attenzione alle esigenze degli operatori economici, allo sviluppo culturale, ai problemi della viabilità, al decoro della città: a volte scontentando qualcuno, ma sempre nell’ottica di fare scelte avendo come priorità l’interesse comune.

Lo spirito del Natale sia occasione per tutti per riflettere, sia per chi amministra sia per i cittadini, non dimenticando di appartenere ad una comunità che dobbiamo sentire come nostra e che dobbiamo preservarla e farla crescere il più possibile.

Giungano pertanto a tutta la comunità brindisina gli auguri miei personali e quelli dei sub commissari di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Santi Giuffrè