“Occuparsi della città significa affrontare anche questioni molte delicate, bisogna rimanere lucidi ma a volte farsi coinvolgere è inevitabile. Sono provato per la scomparsa del signor Monaco che è arrivata nel giorno in cui gli era stata assegnata la casa del Comune che gli spettava, penso che ci sia solo da chiedere scusa.

Scusa per un sistema sbagliato, scusa per essere arrivati tardi, scusa e basta.

Voglio anche pensare che in tutta questa fatica, il peggio è arrivato proprio ora perché c’è la consapevolezza che la propria famiglia ha una casa in cui vivere.

Un abbraccio alla sua famiglia e a tutta la nostra comunità commossa”.

E’ il messaggio del sindaco Riccardo Rossi alla famiglia di Antonio Monaco, scomparso dopo una lunga battaglia contro la malattia ed anche contro la burocrazia.