Si può avere un potere trasparente? Ma cos’è la trasparenza? C’è spazio per l’etica? L’Etica della responsabilità in cui ognuno sa bene qual è il suo mestiere e lo fa bene con regole certe.

Alberto Cattaneo racconta, nel suo nuovo libro “Il mestiere del potere” (ed. Laterza), la sua professione: il lobbista. Se da un lato si vuole assecondare il “mito” della massima trasparenza, dall’altro, non si modificano i meccanismi attraverso i quali la democrazia produce le leggi che, invece, prendono forma nelle anticamere del potere (tra i suoi segreti). Cattaneo propone allora di rendere obbligatoria la verifica del raggiungimento degli obiettivi di una legge, di legittimare il dialogo tra tutti gli interessi coinvolti e di abolire la pratica degli emendamenti per dare più forza ai contenuti e distinguere i professionisti della lobby dai presunti tali.

A riguardo la legge regionale pugliese sul lobbying del Governo Emiliano è un esempio a cui tendere. Per questo sarà presente alla serata Domenico De Santis, consigliere politico del Governatore pugliese nonché Vice Presidente Nazionale del PD.

Appuntamento a venerdì 14 settembre alle ore 18 presso Hotel Ostuni Palace (C.so Vittorio Emanuele II, 218).

Dialoga con l’autore Domenico De Santis (Vice Presidente Nazionale PD); modera Francesco Gioffredi (de Il Nuovo Quotidiano di Puglia).

L’organizzazione assicura la diretta social.

Librinfaccia. Un evidente gioco di parole che prende spunto dalla traduzione letterale del più famoso social network del mondo per ridare vita e diffusione al libro. E soprattutto il suo nome allude dichiaratamente al metterci la faccia, metterci impegno, e passione. Librinfaccia da oltre quattro anni seleziona e presenta libri che si articolano attorno alla cucina, ai giovani, alla politica, ai vizi e alle virtù del Paese.