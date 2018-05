Si tratta di un militare Italiano, più precisamente pugliese , già noto ai referenti del settore ‘Micetti di Brindisi’ per il grande Amore verso gli indifesi; infatti ha più volte interagito con la Responsabile per la tutela dei gatti e colonie feline- Antonella Brunetti, per aver messo in salvo decine di felini ed altre specie in difficoltà, per poi adottarne alcuni.

Nel video, il giovane è stato ripreso dai colleghi mentre rinuncia al proprio pasto per nutrire una volpe affamata, quest’ultima in più occasioni si è ripresentata fiduciosa al giovane.

Ritengo – afferma Antonella Brunetti- che la compassione ed il rispetto per la vita, non debbano conoscere limiti di estensione. Una visione sempre più diffusa del vivere quotidiano fondato sul biocentrismo contribuirà al superamento di quel clima” tossico” fondato sulla sopraffazione, lo stress, la competitività e il disconoscimento del dolore altrui. Dobbiamo impegnarci al raggiungimento di una nuova civilizzazione che riconosce nella vita la più bella espressione dell’universo.