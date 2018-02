Si terrà mercoledì 21 febbraio, alle ore 15.45, a Mesagne, presso l’Auditorium del Liceo “Epifanio Ferdinando” l’assemblea pubblica a sostegno della coalizione di centrosinistra e dei candidati del PD cui prenderà parte il Ministro e Vice Segretario nazionale del PD Maurizio Martina. A renderlo noto è l’on. Elisa Mariano (PD).

L’iniziativa sarà aperta dal segretario del PD di Mesagne, Francesco Rogoli, seguiranno gli interventi di Elisa Mariano, candidata alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale n.12 Francavilla-Mesagne-Manduria e nel collegio proporzionale n. 3 Brindisi Taranto, e del sen. Dario Stefano, candidato al Senato della Repubblica nel collegio uninominale n.5 e capolista nel collegio proporzionale Puglia Sud. Concluderà i lavori il Ministro Martina.

Parteciperanno i candidati del Partito Democratico nei collegi proporzionali del territorio di Camera e Senato e i segretari provinciali del Partito Democratico di Brindisi, Rosetta Fusco, di Taranto, Giampiero Mancarelli e di Lecce, Ippazio Morciano. Sarà l’occasione per confrontarsi su quanto fatto per il nostro Paese in questi anni e soprattutto su quanto vi è ancora da fare per rendere l’Italia un Paese più forte, più giusto.