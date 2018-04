“Ci prendiamo il nostro spazio perché ora tocca a noi. Il vostro tempo invece, quello delle speculazioni, del malaffare e degli interessi personali è finito”.

Il movimento “Ora tocca a noi” torna a promuovere un’assemblea pubblica aperta a tutta la cittadinanza brindisina dopo un mese di lavoro presso il Retrogusto alle ore 17.30.

“Invitiamo la città a venire a vedere cosa pensano i loro giovani che per la prima volta si stanno organizzando in un progetto concreto ed indipendente dai partiti per cambiare questo territorio e darci una prospettiva di vita e di lavoro. Abbiamo messo insieme le intelligenze di chi è qui, chi studia o lavora fuori, perfino all’estero. Durante questo mese di discussione collettiva non ci siamo fermati ed abbiamo prodotto per ognuno dei laboratori “lavoro ed innovazione”, “socialità, cultura, rigenerazione urbana”, “scuola e università” delle proposte concrete che sabato presenteremo alla città.”- dichiarano gli organizzatori –

“Ma non ci fermiamo qui. Facciamo appello a tutti coloro che vogliono un cambiamento reale a Brindisi di venire ad ascoltarci perché tutte e tutti insieme abbiamo preso una decisione importante: saremo della partita nelle prossime elezioni del 10 giugno! Vogliamo rappresentarci da soli come giovani, dando una voce a chi sempre ha subito gli errori della politica, portando avanti le nostre idee e proposte fino a palazzo di città.

Per questo chiediamo a tutti i giovani di riprendere in mano la valigia e tornare a votare a casa il prossimo 10 giugno, quest’anno ne varrà la pena, e chiediamo a tutti coloro che, disillusi dalla politica ma sentono un bisogno di cambiamento a Brindisi, di supportarci in questa sfida così grande per noi! Queste elezioni, infatti, saranno solo una delle tante iniziative di questo movimento che ha l’ambizione di consolidarsi e crescere nei prossimi anni. Siamo la vera novità politica di Brindisi e siamo pronti a metterci al servizio del benessere della cittá.”

Assemblea sabato alle ore 17.30 presso il Retrogusto. (Via De Muscettola 5a)

Evento fb > https://www.facebook.com/events/139543853429179/?ti=icl

L’appello da cui è nato il movimento > https://goo.gl/ycceVo