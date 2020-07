Il Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale di Ostuni riaprirà i battenti domani venerdì 3 luglio dopo la lunga sosta dovuta alle limitazioni per il Coronavirus.

L’orario di apertura sarà venerdì e sabato dalle 17:00 alle 21:00 e domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 21:00.

Il Consiglio di amministrazione dell’Istituzione Museo ha deciso di riaprire al pubblico il Museo archeologico ospitato presso la Chiesa con annesso convento di San Vito Martire garantendo il rispetto delle linee guide regionali per l’apertura al pubblico dei Musei nel pieno rispetto delle normative anti-covid.

L’ingresso al Museo sarà possibile a gruppi di 4 persone per volta munite di mascherina, previa misurazione della temperatura corporea e registrazione personale. Ogni gruppo, per la durata di mezz’ora, sarà accompagnato da una guida.

Si consiglia la prenotazione tramite i seguenti recapiti telefonici: 0831 336383 – 0831 307368 – 0831 307327 o tramite e-mail: museo@comune.ostuni.br.it

Comune di Ostuni – Ufficio stampa