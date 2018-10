Il Museo Civico di Ostuni – Museo delle Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale ha aderito alla Giornata nazionale delle Famiglie al Museo (FA.MU.) che si svolgerà in tutta Italia domenica prossima 14 ottobre,

L’evento, giunto alla sua sesta edizione, è un’occasione per far conoscere ed apprezzare alle famiglie il patrimonio artistico e culturale dei grandi e piccoli Musei Italiani è stato presentata in conferenza stampa dal presidente dell’Istituzione Museo, Michele Conte e dagli operatori che hanno curato le attività in programma nell’ambito della giornata.

Il Museo, in collaborazione con guide specializzate, proporrà ai piccoli e grandi visitatori diverse attività capaci di coinvolgere tutta la famiglia. Scopo della “Giornata delle Famiglie al Museo” sarà quello di far conoscere il patrimonio museale della Città Bianca e di sensibilizzare grandi e piccoli alla tutela e alla valorizzazione dei beni storici, artistici ed archeologici.

Il filo conduttore scelto per il 2018 è “Piccolo ma Prezioso”, un tema che mette in risalto il grande valore dei più piccoli, dei bambini prima di tutto, ma anche dei piccoli musei e dei piccoli oggetti d’arte.

Gli operatori, partendo dal concetto che i bambini sono quanto di più “piccolo ma prezioso” esiste al mondo, condurranno le famiglie nel Museo Civico di Ostuni, alla scoperta dei reperti e delle opere d’arte che celano storie di bambini. La visita guidata sarà supportata da immagini e brevi racconti; inoltre tutti i piccoli partecipanti, accompagnati dalle mascotte del FAMU Matì e Dadà, potranno partecipare al concorso nazionale “Disegna la tua giornata al museo” ed a un concorso interno che vedrà la premiazione del disegno più votato sulle pagine social del Museo Civico di Ostuni.

Programma della Giornata delle Famiglie al Museo

Domenica mattina:

– Ore 10:00 accoglienza famiglie e inizio primo turno di visita;

– Ore 11:30 laboratorio di disegno con Matì e Dadà;

– Ore 12:00 quiz e giochi con la preistoria.

Domenica pomeriggio:

– Ore 16:00 accoglienza famiglie e inizio secondo turno di visita;

– Ore 17:30 laboratorio di disegno con Matì e Dadà;

– Ore 18:00 quiz e giochi con la preistoria.

Per l’occasione alle famiglie sarà riservato l’ingresso con tariffa ridotta (3 euro), mentre la partecipazione alle attività sarà completamente gratuita.

Al fine di garantire un ottimale svolgimento delle attività si consiglia la prenotazione al numero 347 5247152.

Istituzione Museo di Ostuni – Ufficio stampa: Piazza Libertà – Ostuni (Br).

Tel.0831/307368 – 3461065301- E-mail: museo@comune.ostuni.br.it