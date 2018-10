È con estremo piacere che la Happy Casa Brindisi accoglie nella propria famiglia biancoazzurra il ‘Panificio San Pietro’ realtà di Martina Franca che ha voluto sposare il progetto cestistico del nostro territorio.

Unico nel suo genere, offre una vasta gamma di prodotti da forno, tutti fatti a mano, nel rispetto delle antiche ricette di un tempo, salvaguardando la genuinità degli ingredienti e dei prodotti offerti alla propria clientela.

Il “Panificio San Pietro” è presente nella città simbolo della Valle D’Itria con i due punti vendita di Prima Traversa Via Madonnina 15-19 e Via Pietro del Tocco 23-25.

Dal 2018 il Panificio San Pietro apre il suo negozio online all’indirizzo www.panificiosanpietro.it, pronto a superare i confini regionali e nazionali, continuando ad offrire prodotti artigianali, tipici della tradizione pugliese, di altissima qualità e curando il cliente con lo stesso rispetto e le stesse attenzioni di sempre.

Il commento di Valeria Palmisano, Store Manager di via P. del Tocco: “Siamo felici di poter contribuire al progetto di una realtà virtuosa del sud Italia, che da qualche anno a questa parte ci rende sempre più orgogliosi del territorio in cui viviamo. La Happy Casa Brindisi non è più soltanto la squadra della città ma rappresenta un marchio che dà lustro ad un’intera regione. Alcuni tra i nostri prodotti artigianali rappresentano il simbolo della Puglia nel mondo, ben venga dunque questa collaborazione con la speranza che possa rafforzarsi negli anni a venire”.

Benvenuti in biancoazzurro! #ForzaBrindisi

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi