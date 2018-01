Il 21 e 22 gennaio scorsi si è tenuto a Rimini la selezione nazionale del Word Chocolate Master, il campionato italiano per la selezione del candidato al mondiale di cioccolateria. Al terzo posto si è classificato il Brindisino Fabio Ravone, titolare di “Dolci Creazioni” al rione Casale. “Sono arrivato terzo – racconta lo stesso Ravone – perché nell’ultima prova si è rotta una parte della piece in cioccolato e non ho potuto finirla completamente, dovendo riparare le parti che si erano rotte e compromettendo la riuscita finale dell’opera. Resta il rammarico, perché ho perso davvero per pochi punti, avendo vinto anche il premio come miglior dolce”.

Fabio Ravone inizia la sua avventura tra creme e pan di spagna negli anni Ottanta, quando già fin da ragazzino mostra fantasia e grande personalità nel bar-pasticceria di papà Teodoro, punto di ritrovo per gli amanti delle “cose buone”. Il chiodo fisso, però, è quello di conquistarsi uno spazio tutto suo, un luogo in cui materializzare con sculture di cioccolato, torte dal design unico e gelati insuperabili, le idee che ogni giorno gli fanno battere forte il cuore.

Si ispira al bresciano Iginio Massari, il maestro dei pasticcieri italiani, un’artista artefice di capolavori prima da ammirare e poi da gustare. Fabio, dotato per natura di un’innato senso del dovere, abile a creare un piacevole “spirito di gruppo” ed a motivare il suo team, si ritiene umile, solare e sempre aperto alle sperimentazioni.



Fermamente convinto del grande potere della formazione, segue “senza sosta” corsi, workshop e laboratori in tutta Italia, con puntate anche all’Estero. Il suo prossimo obiettivo è di quelli ambiziosi: entrare a far parte della prestigiosa AMPI, l’Accademia dei Maestri Pasticceri Italiani, la massima espressione della personalità nell’ambito dell’arte dolciaria.

Come dire non c’è mai limite ai suoi sogni …

Il suo palmares può fregiarsi finora di:

Terzo posto al Campionato Italiano di Pasticceria (gennaio 2009)

Secondo posto al Campionato Italiano di Pasticceria (gennaio 2011)

Finalista World Chocolate Master, il Campionato Italiano di Cioccolateria (gennaio 2011)

Vincitore premio come “miglior pralina” (cioccolatino) al Word Chocolate Master di Rimini (2013)