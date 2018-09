Il Partito Democratico di Francavilla Fontana evidenzia alla pubblica opinione il gravissimo equivoco politico/amministrativo che continua ad evidenziarsi a non molte settimane dall’insediamento di una Amministrazione comunale che, ai più, era parso avesse come vero Sindaco eletto il giovane Antonello Denuzzo, finora dimostratosi assai parco di prese di posizioni pubbliche e sostanzialmente defilato dal dibattito comunitario.

L’equivoco evocato riguarda il modus operandi del Consigliere comunale Domenico Attanasi il quale mostra di non aver ancora compreso quale ruolo gli è richiesto dalla Legge di esercitare nel suo mandato elettivo in corso, quello cioè di Presidente del Consiglio comunale e non già di avvocato d’ufficio dell’Amministrazione denuzziana giallo-verde-rossa-grigio-bianca.

In effetti, indossati i galloni di Presidente del Consiglio, il Nostro pare essersi da subito dimenticato dei requisiti fondamentali che tale incarico richiede, ovvero imparzialità, sobrietà ed equilibrio, elementi di garanzia a vantaggio di tutte le forze politiche presenti nella massima Assise cittadina.

Ebbene: nella seduta pubblica del 29 agosto u.s., facendosi beffe dell’art. 45 del Regolamento del Consiglio – che nella scorsa consiliatura a guida Centrosinistra, aveva contribuito a redigere – ignorando, altresì, le argomentazioni sostenute dall’opposizione, egli ha consentito che venissero votate variazioni del Bilancio comunale, senza che le stesse fossero state oggetto di valutazione preventiva nella preposta Commissione.

E come giudicare se non risibili le sue motivazioni per ritardare la convocazione del Consiglio comunale monotematico, chiesto per iscritto e protocollato dalla stragrande maggioranza dei Consiglieri comunali di opposizione, sulla situazione dei lavori di ammodernamento in esecuzione al campo sportivo “Giovanni Paolo II” la cui Commissione, a tutt’oggi, non risulta ancora convocata e, dunque, continua a procrastinarsi la messa a calendario?

Nel frattempo, però, l’Attanasi si spende anima e corpo nel ruolo improprio di avvocato difensore, sferrando a destra e a manca attacchi supponenti e livorosi, finanche sui social, minacciando o suggerendo azioni legali (sic!) nei confronti, per ultimi, del Consigliere PD Maurizio Bruno e dello stesso Partito Democratico francavillese per avere avanzato legittimamente critiche politiche all’Amministrazione Denuzzo in ordine alla mancata limpidezza nell’assegnazione di incarichi esterni.

Il Partito Democratico crede fortemente che il ruolo dell’opposizione politica e in Consiglio comunale consista, tra l’altro, nell’esigere partecipazione, legalità, trasparenza, confronto; pertanto il Consigliere Attanasi è invitato svolgere responsabilmente il ruolo per cui è anche retribuito e a non curarsi di quella che lui sfrontatamente definisce irrilevanza parlando del nostro Partito quanto, invece, dovrebbe farlo rispetto allo scarso ruolo politico esercitato dal sindaco Denuzzo e riverberato nell’oggettiva inconsistenza dell’azione amministrativa pubblica svolta da Palazzo Imperiali.

