La sera di lunedì 13 agosto, nel Chiostro San Francesco di Ostuni, il Premio Internazionale Tito Schipa verrà consegnato a Marcello Guagliardo, in arte Marcello Giordani, uno dei più grandi tenori contemporanei, gloria dell’Italia nel mondo. Questo cantante ammirevole, con la voce illuminata (come Giuseppe Di Stefano) dai raggi del sole di Sicilia, è l’esempio d’un tenore lirico puro, saggiamente educato alla scuola antica, che nel corso della carriera amplia il proprio repertorio dai ruoli di grazia sino a quelli di lirico spinto e persino drammatico, partendo da una salda base di belcanto ottocentesco e mai dimenticandola. Respirazione diaframmaticocostale, gola libera, nessuna forzatura, emissione dolce e insieme virile, suono tondo, immascherato e proiettato verso il cielo, acuti (e sovracuti) naturali e sfavillanti…

Il numero sette, che i Greci chiamavano venerabile, per i Maestri classici simboleggiava la compiutezza e la perfezione, congiungendo in sé il ternario divino e il quaternario terrestre e rappresentando la totalità degli astri erranti visibili all’occhio umano. Superata questa soglia si entrava, con l’otto, considerato difensore dell’equilibrio cosmico, nell’infinito, nella trascendenza, nella trasfigurazione. Ci sembra un bellissimo auspicio per l’ottava edizione del Premio Internazionale Tito Schipa. Con la voce di Marcello Giordani, degno successore del sommo artista leccese, il Premio che onora il nome di quest’ultimo va oltre.

Prima della premiazione di Marcello Giordani canteranno due giovani promesse: il soprano Giulia Palma (già esibitasi l’anno scorso) e il baritono Giuseppe Tafuro. I cantanti saranno accompagnati al pianoforte dal M° Ettore

Papadia. Presenteranno Tiziana Pecoraro e Ferdinando Sallustio.

Il Premio Internazionale Tito Schipa (http://www.premiointernazionaletitoschipa.co m), ideato e diretto artisticamente da Joe Fallisi, è organizzato dall’Associazione di volontariato “Nel vento” ed ha il patrocinio del Comune di Ostuni.