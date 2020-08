Una settimana NO STOP di autocostruzione a San Vito dei Normanni: sta per partire Hackustic Open Building, il primo cantiere di Hackustica. Dal 21 al 27 settembre 2020 partiranno i lavori di correzione acustica di TEX – Il teatro dell’ExFadda.

Hackustica, la startup vincitrice di PIN 2019. Pugliesi Innovativi – il bando della Regione Puglia, lancia una chiamata pubblica per il suo primo cantiere di autocostruzione. Dal 3 al 31 agosto, sul sito www.hackustica.it, sarà possibile candidarsi e partecipare ad Hackustic Open Building.

La call è rivolta a giovani studenti di architettura e ingegneria, fonici, musicisti, designer, video maker e operatori teatrali con i quali iniziare a ragionare sulla correzione acustica dei 6000 metri cubi di TEX, il primo teatro di comunità del Sud Italia, progetto vincitore di Culturabilty 2018.

Sette giorni interamente dedicati alla progettazione acustica di grandi ambienti polifunzionali, alla creazione e all’implementazione di modelli in software di acustica geometrica e alla digital manufacturing di pannelli microforati. Tra i grandi professionisti coinvolti Sergio Pone, architetto e docente presso il DiARC dell’Università Federico II di Napoli, specialista di tecnologie delle strutture innovative in legno, architettura per la musica e digital manufacturing.

Con i 30 partecipanti selezionati dalla chiamata pubblica si darà inizio, insieme a insegnanti tutor e squadra di lavoro, alla creazione di una prima architettura acustica per TEX, il nuovo spazio – teatro di San Vito dei Normanni. Durante tutta la settimana si lavorerà con legno e lana per iniziare un ragionamento sulle diverse soluzioni acustiche da utilizzare all’interno del grandissimo corpo di fabbrica; si progetterà l’installazione di un sistema di appendimento di pannelli acustici sulle pareti verticali del teatro e si prevederanno alcuni interventi di ottimizzazione dei volumi non utilizzati attraverso il posizionamento strategico di bass-trap.

Stay tuned, stay hacker. Nelle prossime settimane sarà possibile, sul sito ufficiale di Hackustica (www.hackustica.it), scaricare il bando di partecipazione e conoscere il programma completo della sette giorni targata Hackustica.