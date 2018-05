La Provincia di Brindisi, l’Ambito Territoriale Sociale di Brindisi e SOCIOCULTURALE, copromuovono, giovedì 24 maggio 2018, il Convegno, di rilievo nazionale, sul tema “Il Progetto di Vita e il Processo di Inclusione dei Ragazzi con Disabilità, anche alla luce del D.Lgs. 66/2017”, tra i quali interverranno, tra gli altri, il prof. Luigi D’ALONZO, Ordinario dell’Università Cattolica di Milano, la dott.ssa Anna CAMMALLERI, Direttore Generale dell’USR Puglia e Calabria, la dott.ssa Anna Maria CANDELA, Dirigente della Regione Puglia, il dott. Domenico SUMA, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASL BR, e la prof.ssa Stefania PINNELLI, Docente di Pedagogia Speciale, presso l’Università del Salento.

L’evento, che si terrà a Brindisi, presso il Teatro Verdi, con inizio alle ore 15.00,ha ricevuto il riconoscimento e il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, è accreditato presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia, e si svolgerà in patnership e con il patrocinio di Regione Puglia, Città di Brindisi, Città di Mesagne, Ambito Territoriale Sociale di Mesagne, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ordine Regionale degli Assistenti Sociali Puglia, GENSS, FISH, ASL BR, Dipartimento di Storia, Società e Studi dell’Uomo dell’Università del Salento.

Potrà procedersi all’iscrizione entro il 15 maggio 2018 all’indirizzo brindisi@socioculturale.it.

Tutti gli atti per l’iscrizione sono disponibili e scaricabili dal sito www.provincia.brindisi.it