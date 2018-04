In data odierna si è riunita l’assemblea di Nuova Carbinia s.r.l., avente come socio unico l’Ente Comune di Carovigno, alla presenza del Commissario Straordinario, dott. Onofrio Vito Padovano e l’Amministratore Unico della Società, dott. Antonio Diaferia.

Nel corso dell’assemblea è stato approvato il Bilancio di esercizio 2017 che chiude con un utile netto di euro 23.631.

Dall’analisi degli aggregati economici più significativi emerge, rispetto all’esercizio passato, nonostante la riduzione dei Ricavi per prestazioni di servizi per euro per €. 66.960 (-4,5%) la Società ha incrementato l’utile grazie alla significativa razionalizzazione della spesa, che si è ridotta di euro 70.331 (- 5,2%). Il risultato conseguito riveste un notevole connotazione positiva alla luce di quanto previsto dal Testo unico delle società partecipate, di assicurare il progressivo contenimento degli oneri contrattuali a carico della Pubblica Amministrazione.

Il 2017 registra il secondo anno consecutivo di utile della società in house del Comune di Carovigno, consolidando il definitivo rilancio della Nuova Carbinia srl.

Nel corso dell’anno trascorso la società è stata impegnata in diverse attività quali:

Manutenzione verde, con 700 interventi eseguiti;

Manutenzione immobili, con 1.200 interventi eseguiti;

Mensa scolastica con 70 mila pasti preparati per le scuole comunali;

Trasporto scolastico e disabili con 70 utenti traportati;

Gestione complessiva del cimitero e canile comunale;

Supporti amministrativi all’Ente.

Tali risultati sono il frutto di un impegno condiviso da tutti gli attori in campo ed per questa ragione che l’Amministratore Unico, dott. Antonio Diaferia, ringrazia tutti i dipendenti e collaboratori della Società per lo sforzo profuso.

Ringrazia altresì il Comune di Carovigno, che come Socio unico di riferimento crede in questo progetto di gestione aziendale (in house providing).

