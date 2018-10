Il Segno mediterraneo onlus, con sede in Brindisi, ha in programma la realizzazione di un percorso informativo-formativo dal titolo “Poor in dignity” della durata di 15 ore.

Contenuti dell’attività sono, nell’ambito del tema delle povertà, il funzionamento del Reddito di dignità della Regione Puglia, del Reddito di inclusione e della donazione e distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici. Un cenno sarà fatto al cd Reddito di cittadinanza di prossima emanazione da parte del Governo in carica.

Il progetto è sostenuto dal Centro Servizi al Volontariato della provincia di Brindisi Poiesis, attraverso il concorso di idee “In-formare” anno 2017.

Destinatari del corso, completamente gratuito, sono volontari delle associazioni, operatori degli enti pubblici e privati e sarà tenuto da docenti esperti della materia.

Il corso si terrà nel periodo compreso tra il 24 ottobre e 9 novembre 2018, negli orari tra le 15,00 e le 17,00.

Coloro i quali fossero interessati alla partecipazione possono inviare la propria adesione con una mail indirizzata a stasi_gianni@libero.it o chiamando al numero mobile 338.3806200.

Sarà cura della segreteria dell’associazione informare gli interessati del giorno, luogo ed ora dell’inizio delle attività.

Il Segno Mediterraneo onlus Brindisi