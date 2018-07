Mercoledì 11 luglio, alle ore 20.30, presso il Giardino dell’ex Convento Santa Chaira a Brindisi (nei pressi del Duomo) il comico Saverio Raimondo presenta il sui libro “Stiamo calmi. Come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare l’ansia” edito da Feltrinelli. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della rassegna letteraria “ilSegnalibro – punto di lettura” Estate 2018 organizzata da La Feltrinelli point Brindisi con il patrocinio del Comune di Brindisi. A dialogare con l’autore la giornalista Maria Di Filippo.

Saverio Raimondo è un comico, ma prima ancora è una persona. Ansiosa. Figlio di madre ansiosa, che a tavola esortava il suo appetito di bambino con l’invito «Mangia, che stai morendo». Dopo essere cresciuto nell’ansia altrui, Saverio in età adulta ne ha sviluppata una sua, personale. Ma nell’ansia Saverio non ha trovato un ostacolo alla sua vita o alle sue attività, anzi: non solo ha imparato a conviverci e a scherzarci su, ma riconosce in essa una forza motrice che lo spinge a evolversi e migliorarsi. Da questa esilarante prospettiva Saverio Raimondo scrive il suo personale elogio dell’ansia: individua in essa uno dei principali fattori evolutivi dell’uomo nel corso dei secoli; rilegge in chiave “ansiosa” alcuni dei principali avvenimenti e dei personaggi più stressati della storia; rivaluta il senso di colpa come baluardo della civiltà; e affronta con umorismo e ironia tutte le principali fonti di ansia del mondo contemporaneo – dal terrorismo al cibo alla privacy. Fino alla provocazione finale: ricaviamo energia dall’ansia. Energia verde e rinnovabile. Mescolando, con la sua personalissima forza comica, autobiografia, speculazioni filosofico-umoristiche e surreali applicazioni pratiche, Saverio Raimondo riabilita agli occhi del lettore uno dei mali più diffusi nelle nostre società, producendo un ribaltamento cardinale: non bisogna farsi paralizzare dall’ansia, ma lasciarsi ispirare e guidare da essa! Sponsor della manifestazione il Rotary Club di Brindisi, la Fondazione “Tonino Di Giulio”, la Banca Popolare Pugliese e il ristorante “La Piazzetta – Colonne”.

Saverio Raimondo è un comico italiano. Il suo umorismo si rifà dichiaratamente alla tradizione comico-satirica anglosassone della stand-up comedy. Dopo un suo intervento nel programma tv “Un due tre stella” di Sabina Guzzanti, il critico Walter Siti, nella sua rubrica su La Stampa, ha definito la satira di Raimondo post-impegnata, a sottolinearne l’;assenza di una matrice ideologica e di un messaggio politicamente schierato. Dal giugno 2015 conduce CCN – Comedy Central News su Comedy Central Italia (canale 124 di Sky), giunto alla quarta stagione, per il quale si aggiudica nel 2016 il “Premio Satira Politica della TV”; durante le premiazioni della 44esima edizione del Premio Satira Politica Forte dei Marmi.