I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Brindisi, hanno denunciato in stato di libertà il 25enne N.M., cittadino di nazionalità marocchina senza fissa dimora, per ricettazione e per non aver ottemperato all’ordine di lasciare il territorio italiano.

L’uomo veniva sorpreso a bordo di una bicicletta oggetto di furto avvenuto lo scorso mese di agosto nel Comune di San Vito dei Normanni, restituita al legittimo proprietario.

Nella circostanza, si è accertato che il predetto non ha ottemperato all’ordine emesso dal Questore di Torino di lasciare il territorio nazionale.

Nel contesto, la Questura di Brindisi, ha emesso nei suoi confronti nuovo ordine di abbandonare il territorio nazionale.