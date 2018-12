Di seguito riportiamo integralmente una lettera aperta inviata da Confartigianato al presidente della provincia di Brindisi per la Richiesta urgente di costituzione tavolo tecnico , finalizzato alle problematiche legate agli impianti termici.

OGGETTO: Avvio campagna autodichiarazioni biennio 2018/2019 impianti termici abitazioni civili – Richiesta urgente di costituzione tavolo tecnico.

Preg. mi,

scriviamo la presente anche ad esito di numerose comunicazioni di pari tenore inviate negli scorsi mesi per rappresentare quanto segue.

Da ultimo, l’incontro dello scorso giorno 05 dicembre 2018 presso la sede della Società Santa Teresa, tenutosi alla presenza del dott. Palma e dell’ing. Vantaggiato, ha consentito di rilevare con drammatica evidenza tutti i limiti della campagna in oggetto. La sola circostanza che ad inizio dicembre si tengano incontri informativi in relazione ad una campagna indetta dal 13 novembre dovrebbe essere sufficiente a descrivere il grado di confusione con il quale l’utenza e le imprese esercenti attività di manutenzione degli impianti termici sono costrette a confrontarsi.

L’approvazione della nuova disciplina regionale indirizzata alla messa a regime del catasto, già vigente in ampia parte, l’introduzione delle nuove procedure provinciali per l’accreditamento dei manutentori, l’acquisto dei bollini e lo svolgimento dei controlli, sono solo alcuni degli elementi di criticità che, unitamente alle caratteristiche di una campagna “chiusa”, avviata unilateralmente e in un periodo di elevatissima intensità lavorativa per le imprese operanti nel settore – quello dell’avvio degli impianti – si stanno traducendo in una situazione di vero e proprio caos nei territori.

Un caos plasticamente emerso nell’incontro del 5, durante il quale i tecnici della provincia si sono trovati nell’imbarazzo di rispondere alle numerosissime e più disparate richieste provenienti dalla platea degli imprenditori.

Un caos che si sarebbe potuto evitare sol che si fossero accolte le richieste, più e più volte reiterate dalla presente Federazione, di costituire un tavolo tecnico con le associazioni di categoria al fine di indirizzare al meglio e condividere scelte e decisioni onde consentire alle imprese di non rinunciare a quello che è il requisito fondamentale della loro operatività: la possibilità di programmare e gestire i flussi di lavoro.

Un metodo concertativo, questo, che finanche a livello regionale è stato ritenuto irrinunciabile tanto per la stesura della nuova normativa di settore che per la successiva fase di gestione (si vedano i provvedimenti attuativi di cui alla DGR 1399/2018 nella parte relativa all’istituzione del Comitato Tecnico Permanente).

Lungi dal rimarcare nuovamente quanto sopra, già rappresentato in ogni sede e luogo, con il massimo spirito di collaborazione e con l’intento, che sappiamo comune, di assicurare un ordinato e proficuo svolgimento delle attività richieste dalla Provincia e materialmente affidate alle imprese di manutenzione, si richiede pertanto l’urgente costituzione di un tavolo tecnico in cui referenti provinciali e rappresentanze delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei manutentori possano confrontarsi e interagire per trovare pronta soluzione alle problematiche che, già oggi, stanno mettendo in grave difficoltà i cittadini e le imprese del territorio.

Certi di un vostro riscontro positivo, porgiamo i nostri migliori saluti.

Confartigianato Impianti Brindisi

IL PRESIDENTE

Fabrizio Topputo