I Carabinieri della Stazione di Fasano, coadiuvati dalle unità del Nucleo Cinofili CC di Modugno (BA), hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, Francesco Tarantino, 31enne del posto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli operanti, nel corso della perquisizione sull’autovettura in uso, hanno rinvenuto 215 gr. di marijuana, confezionati in due involucri occultati nella portiera anteriore sinistra e nel vano porta oggetti.

La perquisizione estesa all’abitazione, ha permesso di rinvenire nella camera da letto, 2 gr. di hashish.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, Tarantino è stato condotto presso la sua abitazione, agli arresti domiciliari.