I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di San Vito dei Normanni hanno arrestato CORBEZZOLO Marco 29enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, i militari, durante un posto di controllo, intimavano l’alt all’autovettura condotta dal 49enne che in un primo momento cercava di eludere il controllo per poi fermarsi dopo aver percorso circa 500 metri.

L’arrestato veniva sottoposto a perquisizione personale, veicolare e locale presso l’abitazione dell’uomo, rinvenendo e sottoponendo a sequestro:

– 4 kg. di marijuana;

– 1 kg. di hashish;

– vario materiale per il confezionamento e per la pesatura dello stupefacente;

– Euro 145,00, ritenuti provento dell’illecita attività.

L’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Brindisi.