I Carabinieri della Stazione di Ceglie Messapica hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 19enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, a seguito di perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto grammi 220 di marijuana e la somma di € 3.700,00, abilmente occultati all’interno di un’autovettura in disuso parcata all’interno del cortile della sua abitazione, il tutto sottoposto a sequestro.

L’arrestato, dopo le formalità di rito e come disposto dell’A.G., è stato rimesso in libertà.