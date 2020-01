I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Vito di Normanni, con l’ausilio delle Unità Cinofile di Modugno, hanno arrestato un 33enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Nello specifico, i militari operanti, nel servizio per la prevenzione e la repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo ove, con l’ausilio dei cani dell’unità cinofila, hanno rinvenuto occultati in camera da letto e nel soggiorno 22,7 grammi di “marijuana” suddivisi in vari involucri, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, tutto sottoposto a sequestro.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione al regime degli arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria.