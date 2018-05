I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Fasano, hanno tratto in arresto, nella fragranza di reato, Michele Schiavone, 40enne del luogo per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di circa 70 grammi di marijuana, di 8 piante della medesima sostanza, alte circa 1 metro, di un grammo circa di cocaina, nonché di materiale per il confezionamento e la produzione, occultati nella camera da letto e in cucina. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Dopo le formalità di rito l’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.