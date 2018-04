Il traguardo è lì a pochi passi o, meglio dire, esattamente a un passo dalla fine. È stata una stagione lunga e travagliata, piena di imprevisti e reazioni importanti: ora è il momento di stringerci e fare squadra, ancora una volta per i nostri amati colori. #IOCISONO!

Happy Casa Brindisi-Grissin Bon Reggio Emilia è l’ultima partita interna dei biancoazzurri al PalaPentassuglia per la stagione sportiva 2017/18. RIEMPIAMOLO!

A partire dalle ore 12:00 di venerdì 27 aprile sono in vendita i biglietti per assistere al match in programma domenica 6 maggio alle ore 20:45 al PalaPentassuglia. valevole per la 29° giornata della regular season LBA.

L’acquisto del tagliando potrà essere effettuato c/o il New Basket Store di Corso Garibaldi, 29 (lun 17:00-20:30 | mar-sab 09:30-13:00 e 17:00-20:30), presso tutti i punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio nazionale o online sul sito www.vivaticket.it.

Di seguito la tabella prezzi:

SETTORE FILA PREZZO

PARTERRE A-B-C

1^ € 76

2^-3^ € 61

4^ € 51

5^ € 36

6^ € 21

7^ € 24

8^-9^ € 11

PARTERRE D-E

1^ € 76

2^ € 51

3^ € 41

4^ € 26

5^ € 21

6^ € 14

PARTERRE I-L

1^ € 76

2^ € 51

3^ € 41

4^ € 26

PARTERRE F

1^ € 51

2^ € 36

3^ € 26

4^ € 21

5^ € 14

6^-8^ € 11

PARTERRE G

1^ € 76

2^ € 51

3^ € 36

4^ € 26

5^ € 14

6^-9^€ 11

PARTERRE H

1^-4^ € 14

5^-8^€ 11

TRIBUNA BLU

1^-10^ € 26

TRIBUNA GIALLA

1^-10^ € 14

TRIBUNA VERDE

1^-10^ € 14

