La mostra di documenti sul ’68 donati da Emanuele Amoruso all’Archivio di Stato di Brindisi e la conversazione con Marco Boato hanno aperto IN_CHIOSTRI 2018, l’evento organizzato dall’Associazione Diecieventotto – Manifesto per la Cultura e dalla sezione di Brindisi della Società di Storia Patria per la Puglia col patrocinio del Comune di Brindisi ed il concorso di enti, istituzioni culturali, associazioni e scuole della città.

L’edizione 2018 di IN_CHIOSTRI intende approfondire, a 50 anni dal Sessantotto, i volti, gli aspetti, le espressioni ed i riflessi negli anni che seguirono quella “stagione”.

Nelle quattro giornate della kermesse saranno viscerate le imprevedibili e inaspettate dinamiche socio culturali che cambiarono alla radice i “segni e le espressioni” dei costumi, dell’economia, della comunicazione, della politica, delle arti, delle fedi, dell’organizzazione della vita quotidiana e sociale.

Oggi Lunedi 24 settembre, alle ore 17.30, presso il Chiostro delle Scuole Pie IN_CHIOSTRI 2018 prosegue con due incontri:

Il PCI ai giovani

Muovendo dalla poesia di Pier Paolo Pasolini scritta dopo i “fatti” di Valle Giulia a Roma si delineerà una riflessione storico – politica sul lungo percorso di “democratizzazione” delle Forze Armate e su quanto accaduto durante e dopo gli anni ’70.

Interventi di:

Maurizio Masciopinto, attuale questore di Brindisi,

Peppino Caldarola, già parlamentare e direttore dell’Unità,

Ettore Catalano, già docente delle università di Bari e del Salento.

Letture di Marco Antonio Gallo.

A seguire:

Città e conflitto?

Riflessione sui “cambiamenti”(teorici, pratici, di policy, di struttura e organizzazione d’impresa, ecc.) che hanno riguardato la città, l’urbanistica, la rendita, la pianificazione dei territori, la vita quotidiana.

Interventi di:

Giuseppe Roma, già direttore Censis, segretario generale RUR, docente di gestione urbana,

Dino Borri, prof. Politecnico di Bari, assessore Urbanistica Comune di Brindisi

Ubaldo Occhinegro, Architetto e componente I.N.T.B.A.U. Italia,

Serena Chiarelli, Presidente Ordine degli Architetti e PPC Brindisi.

Conduce Emanuele Amoruso.

Questo il programma dei prossimi giorni:



Martedì 25 settembre. Chiostro di San Benedetto. Ore 17,00,

Cambio di nota: suonidelsessantotto.

Poesia e musica da John Cage alle canzoni, con l’apporto di Maria Antonietta Epifani e Chiara Liuzzi, musiciste e docenti, alunni del Liceo musicale Durano.

E poi venne Francesco?

La “grande stagione” di rinnovamento della Chiesa Cattolica con il Concilio Ecumenico Vaticano II e le comunità di base.

Interventi di:

Fabio Zavattaro, vaticanista Rai,

mons. Domenico Caliandro, Arcivescovo di Brindisi-Ostuni,

mons. Fabio Ciollaro, Vicario Diocesi di Brindisi – Ostuni,

Mario Giannuzzi, già docente Storia e Filosofia.

Conducono Giacomo Carito e Angelo Sconosciuto.

Cosa leggevamo? Quali letture, quali film, quale musica, quale teatro?

Interventi di:

Antonio Errico, docente, critico e giornalista,

Vitantonio Gioia, Maurizio Nocera e Ferdinando Boero dell’Università del Salento, Vittorio Bruno Stamerra e chiunque vorrà partecipare, portando il “libro” da casa.

Conduce Mimmo Tardio.

Mercoledì 26 settembre. Chiostro del Museo Archeologico “Ribezzo”. Ore 17,30.

Femminismo, storia e futuro

Interventi di:

Isabella Peretti, del Centro internazionale delle Donne di Roma e curatrice della collana “Sessismo e razzismo” (Ediesse),

Rosella Apruzzi, Docente e attivista femminista,

Lia Caprera, Presidente Associazione Io Donna

Io c’ero!

Incontro con testimoni e racconti del territorio.

Interventi di Pietro Mita, Elvira D’Alò, Teresa Nacci Franco Chiarello, Maurizio Nocera, Marcella Guadalupi, Antonio Greco, Chino Salento, Nando Benigno, Fernando Parlati e chiunque vorrà partecipare, (portando se possibile qualcosa d’epoca) …..del mondo operaio, studentesco e del movimento femminista, delle lotte per l’abolizione delle “gabbie salariali”, la fondazione del Circolo Lenin di Puglia, le lotte bracciantili, i “fogli” della controcultura, l’antifascismo, great refusal, case ospitali, le “occupazioni”, i Centri sociali, Italia /Germania: 4 a 3, i complessi musicali, le “radio libere”, Anarchia, Mirafiori, la valigia di cartone, allargare l’aria della coscienza,Paradise Now, deserto dei tartari, i cineforum, l’obiezione di coscienza, minima moralia, il viaggio in oriente, il diritto all’ozio, Salò Sade, Bandiera Gialla, figli dei fiori, lasikness, autostop, thesubterraneans, HOWL, teologia della liberazione, F.U.O.R.I., clandestini, statuto dei lavoratori, radiolina, statu nascenti, l’eschimo, Black Panthers, angeli del ciclostile, DO IT!, l’autodifesa, antiautoritarismo, dannati della terra, assalto al cielo, letture collettive, capelloni, Katanga, sperimentare in “comune”, donare la rosa, andar per fragole, lavoro politico, Agaragar, rivoluzione culturale, Situazionismo, one dimensional man, cent’anni di solitudine, i “pidocchietti”, on the road, il riflusso, il grande freddo, Vietnam, i Colonnelli, la grande illusione, i giovani, Cile, i matusa, il sistema, utopia, le barricate, il potere, le stragi di Stato, riformismo o rivoluzione?, l’imperialismo, famiglie, classi, generazioni, contestare, cinema?, poesia?, arte?, musica?, teatro?, sport?, settembre nero, Mexico’68, ……

Dal 21 settembre a metà ottobre ci sarà una rassegna di film “indicativi” del e sugli anni ’60 e ‘70, e altre iniziative.

Nei mesi di ottobre e novembre: OUT_CHIOSTRI.

27 ottobre, dal Festival di poesia di Castelporziano del 1979: la fine del sogno del ’68.

In fase di programmazione incontri sui temi dei cambiamenti nel mondo della cosiddetta musica leggera, dell’arte, del cinema, della poesia e letteratura con coinvolgimento di Scuole superiori.