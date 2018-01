La Regione Puglia finanzia il progetto “Sistema delle biblioteche comunali dell’Alto Salento” proposto dall’aggregazione di Comuni Ostuni – Carovigno – Ceglie Messapica – San Michele Salentino – San Vito dei Normanni, Capofila il Comune di Ostuni.

Con determinazione dirigenziale del 23-01-2018, il Dipartimento Turismo, Economia della cultura e della valorizzazione del territorio della Regione Puglia ha emanato la graduatoria definitiva relativa al POR FESR PUGLIA 2014-2020, Asse VI – Azione 6.7 – Avviso Pubblico Community Library, Biblioteca di Comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza.

I comuni di Ostuni, Carovigno, Ceglie Messapica, San Michele Salentino e San Vito dei Normanni, facenti parte del Gal Alto Salento 2020, si stanno misurando da qualche tempo per la condivisione di un percorso lungo che porti ad una visione unitaria e di conseguenza a progettazioni, azioni e modelli di gestione e fruizione condivisi nel settore della cultura, della creatività, del patrimonio naturale e delle risorse turistiche. A tale scopo, hanno condiviso ancora una volta la modalità collaborativa e di sistema per la partecipazione al programma regionale SMART-IN – Community Library, Biblioteca di Comunità in maniera tale da utilizzare la cultura come leva strategica di uno sviluppo incentrato sulla produzione di ricchezza durevole, in cui le risorse pubbliche sono investite a favore del benessere collettivo e dell’occupazione.

Tale obiettivo viene sviluppato con il rilancio del patrimonio culturale per il tramite della qualificazione delle biblioteche cittadine attraverso l’allestimento di spazi idonei e l’acquisizione di strumenti e tecnologie avanzate, per innovare ed incrementare in modo permanente l’offerta di nuovi prodotti e servizi di fruizione della cultura pubblica.

L’intervento per il quale è stato richiesto il finanziamento riguarda opere di completamento strutturale, nonché di valorizzazione e fruizione delle biblioteche comunali facenti parte del Sistema delle Biblioteche dell’alto Salento. In particolare l’obiettivo operativo risulta essere il completamento e il potenziamento del sistema di beni culturali bibliotecari locali al fine di elevarne il livello di fruizione e la capacità di gestione, sensibilizzando la comunità territoriale verso il proprio patrimonio culturale. Attraverso tale obiettivo si intende raggiungere, quale risultato atteso, l’incremento della dell’attrattività culturale dei territori pugliesi coinvolti e l’attivazione di una serie di dinamiche significative di sviluppo locale e territoriale che vedono la biblioteca come vero e proprio centro di aggregazione culturale per i cittadini, non solo intesi come utenti in età scolare.

Il Sistema delle Biblioteche dell’alto Salento intende far divenire le biblioteche cittadine coinvolte come una “agenzia della conoscenza”, uno spazio aperto sulla città che di essa vive e con essa si integra.

La biblioteca diventa un luogo da frequentare per incontrare altre persone, per leggere il giornale o per partecipare ad un incontro pubblico. Una biblioteca che si colloca nell’esperienza individuale come luogo quotidiano, domestico, amichevole. Una biblioteca che fa dello star bene dell’utenza e della gradevole permanenza, un punto fondamentale perché vive non tanto del bisogno informativo dei suoi utenti, ma del bisogno sociale, ludico e creativo/ ricreativo.

Ne risulta una struttura culturale vista non più solo come luogo di accesso e di conservazione delle informazioni, ma come un makerspace all’interno del quale gli utenti si possano sentire come parte attiva e creatrice, per presentarsi come laboratorio formativo in cui l’esperienza creativa possa coinvolgere tanto coloro che offrono il servizio quanto coloro che lo ricevono.

Alla base dell’intero intervento la novità risiede nella forma di gestione di sistema che doterà tutte le biblioteche coinvolte di elementi strutturali in grado di ricondurle immediatamente ad un unico indirizzo progettuale: arredi, colori, piano di comunicazione e più in generale la linea grafica adottata rappresenterà un unico marchio di appartenenza, riconoscibile e amichevole.

In linea con le vocazioni sociali delle biblioteche gli obiettivi essenziali dell’intervento saranno i seguenti:

impatto sulla vita sociale: ogni azione organizzativa prevista mira a favorire l’inclusione e la coesione sociale;

partecipazione all’informazione e all’educazione: si garantiscono l’accesso gratuito all’informazione, il libero accesso a internet, attività di life-longlearning, attività ricreative e attività ludiche gratuite;

sviluppo comunitario: tale è il punto focale di molte attività previste che mirano alla riappropriazione di uno spazio;

benessere individuale: la biblioteca diventa il luogo di incontro e di condivisione configurandosi come un biblioteca di comunità;

tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Il progetto presentato dalle biblioteche comunali dell’Alto Salento ha ottenuto l’intero ammontare del finanziamento richiesto, 1.900.000,00 euro.

Un importante contributo alla realizzazione del progetto sarà offerto dall’apporto del partenariato, numerose associazioni e scuole del territorio, che attraverso appositi protocolli di intesa già stipulati metteranno a disposizione esperienza e professionalità.

