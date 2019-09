Nell’ambito delle giornate europee del patrimonio, si è inaugurata l’apertura del presidio di lettura presso l’ “ex Convento Santa Chiara”. Il presidio, voluto fortemente dal Polo Biblio Museale, vuole restituire ai ragazzi di questa città un luogo di lettura e di studio, in attesa della riapertura della Biblioteca Provinciale.

La partecipazione degli alunni dell’IISS “Marzolla- Leo- Simone- Durano” all’evento che è stato inaugurato ieri sera è la testimonianza che i giovani di questa città sono consapevoli dell’importanza di questi contenitori culturali, perché offrono possibilità di studio, riflessione e aggregazione. Il nostro Istituto, nella rappresentanza della DS prof.ssa Carmen Taurino e dei docenti Gaetano Leone, Chiara Consiglio, Giuliana Carluccio e Marina Ventura, continua il suo percorso attivo nelle iniziative di promozione culturale proposte dagli enti cittadini.

La serata prende il nome dall’installazione dell’artista Nicola Genco, Promenade, passeggiata, che attraverso – il suo corteo silenzioso- , scrive la curatrice L. De Venere, – indica un percorso di memoria-, che unisce idealmente l’antico con il nuovo, due luoghi di cultura, il Museo Archeologico e il Convento di Santa Chiara, che attraverso il giardino fortificano un’unione di intenti e affermano il loro ruolo di presidi culturali.

I vari interventi, dalla direttrice del Polo Biblio Museale di Brindisi, arch. Emilia Mannozzi, al sindaco Riccardo Rossi, al dott. De Luca (direttore del Polo Biblio Museale di Lecce), al dott. R. Romeo (Teatro Pubblico Pugliese), alla dott.ssa S. Dellomonaco (Apulia Film Commission) hanno sottolineato l’importanza dei luoghi di cultura per far crescere la città e per garantire un futuro alle nuove generazioni.

E chi lo sa, magari da questi spazi cittadini potrebbe partire una rinascita culturale, che vede i nostri ragazzi protagonisti attivi di un cambiamento.