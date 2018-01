Il giorno 4 febbraio, dalle ore 16 alle ore 20, si terrà un workshop gratuito dal titolo “Incantesimo d’Amore – spezza i vincoli frustranti”. Per il decimo anno consecutivo, anticipando il giorno di “San Valentino”, è organizzato dalla PACommunication Brindisi “Accademia di comunicazione” del brindisino Massimo Pisani.

E’ aperto a tutti previa prenotazione e i posti sono limitati a venti unità.

Si terrà presso la sede dell’Accademia in Via Benedetto Marzolla 23 a Brindisi.

Il workshop tratterà, teoricamente e praticamente, l’ipnosi seduttiva, il linguaggio del corpo e dei gesti e la comunicazione non verbale. Strumenti in grado di superare quelle barriere logico-razionali che ostacolano la corretta gestione dei rapporti, con sé stessi e gli altri. E’ appurato, infatti, che la parola spesso mente e un dialogo è composto prevalentemente da segnali e linguaggi non verbali che costituiscono il punto di forza per una comunicazione vincente atta a ottenere assenso e consenso. Infatti, se un diniego espresso verbalmente può risultare frustrante per chi lo riceve, individuare l’esatto contrario da un segnale non verbale, può rivelare le reali intenzioni dell’interlocutore. Rimarrà frustrato chi si aspetta un corso sulla seduzione a mò di “seduttori da strapazzo”

Al contrario verrà offerta la possibilità di apprendere le basi di una tecnica innovativa che, con l’utilizzo dell’ipnosi dinamica attiva, dimostrerà che è possibile riconoscere e abbattere quei vincoli manipolatori, presenti in ognuno di noi, che non permettono di superare i blocchi: affettivi, sessuali, autorealizzativi.

Si apprenderà che, grazie a una comunicazione attiva con la propria istanza emotiva-inconscia che si esprime, continuamente, attraverso il linguaggio non verbale con segnali di: gradimento, rifiuto o tensione, è possibile scardinare le proprie credenze limitanti che si basano prevalentemente sulle conoscenze logico-razionali degli altri e di sé stessi.

Condurrà l’incontro Massimo Pisani, docente ed esperto di ipnosi e comunicazione, mental coach e motivatore personale, autore di due manuali di auto miglioramento: “Smettila di farti Manipolare” e “Manuale di Seduzione”, disponibili sul web.

Info e prenotazioni al nr 3313688666 (con messaggio WhatSapp). Sito: www.maxpisani.it