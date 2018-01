A Villa Castelli, i Carabinieri della locale Stazione, su segnalazione dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana, sono intervenuti presso l’abitazione di una 74enne vedova del luogo, con problemi di deambulazione.

La stessa, mentre preparava il pranzo, ha urtato involontariamente una padella contenente olio bollente, posta su un fornello da campeggio, che rovesciatasi prendeva fuoco. A seguito dell’urto, l’olio attingeva la bombola a gas che prendeva fuoco dall’ugello.

I militari nella circostanza hanno provveduto ad accompagnare la donna in evidente stato di agitazione fuori dall’abitazione, per poi rientrare in cucina e spegnere le fiamme con coperte e tovaglie lì presenti.

I vigili del fuoco sopraggiunti hanno provveduto a completare l’opera mettendo in sicurezza la bombola. Le fiamme hanno causato l’annerimento di una porzione del pavimento del soggiorno, arrecando lievi danni alle pareti. Il personale del 118 intervenuto ha prestato soccorso alla malcapitata.