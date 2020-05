L’attività di sorveglianza sanitaria nella provincia di Brindisi ha registrato oggi un totale di 164 tamponi effettuati fra Rssa, territorio e ospedale Perrino. I dati vengono illustrati dal direttore generale, Giuseppe Pasqualone.

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ha eseguito oggi 92 tamponi: 8 a operatori della Rssa Don Lombardo di San Donaci, 22 alle suore della Casa di Riposo Maria SS.ma della Divina Provvidenza di Francavilla Fontana, 62 tamponi a persone nel proprio domicilio.

Nell’ospedale Perrino sono stati effettuati 44 tamponi a operatori sanitari, 28 a degenti nei reparti e pazienti in Pronto soccorso.

I tamponi processati ieri nei laboratori di analisi del Perrino e del Di Summa sono 237.

I pazienti ricoverati al Perrino sono 23, di cui uno in Rianimazione.

Da fine marzo a oggi sono stati 89 i ricoveri nei centri post Covid di pazienti in attesa di negativizzazione (40 a Mesagne, 27 a Fasano, 17 a Ceglie M.ca e 5 a Cisternino). Finora i pazienti dimessi da queste strutture e ritornati a casa sono 55.

UFFICIO STAMPA ASL BR