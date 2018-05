Gli odierni provvedimenti della magistratura, sull’ipotesi di inquinamento del voto nel ballottaggio Carluccio-Marino del giugno 2016, pongono in evidenza come il tema della rottura con il passato, il rinnovamento della classe politica, la trasparenza e la legalità siano la questione principale di questa campagna elettorale.

Purtroppo più dei programmi, dei progetti , delle idee di città su cui sarebbe normale confrontarsi, perché tutti i progetti e i programmi camminano sulle gambe delle persone, sulle loro storie.

In questi mesi abbiamo con forza posto il tema del rinnovamento , delle liste rinnovate. Un tema che io ho posto come centrale e indispensabile per accettare la candidatura a Sindaco della città di Brindisi.

Brindisi Bene Comune, il Partito Democratico e Liberi e Uguali hanno condiviso questa richiesta impegnandosi in un rinnovamento vero ed autentico, se solo 5 dei nostri quasi 120 candidati hanno avuto esperienza di consigliere comunale. Una volontà che ha convinto anche il movimento generazionale Ora Tocca a Noi della bontà del nostro progetto.

Siamo alla vigilia della presentazione delle liste, chiedo quindi ad ogni Candidato Sindaco non di porsi come garante dei suoi candidati, come un maestrino che li tiene a freno, cosa che non ha alcun senso politico, ma di farsi parte attiva nel processo di rinnovamento, di avere il coraggio di rinunciare ai voti di chi negli ultimi 20 anni ha amministrato con pessimi risultati.

Chiedo a tutti i candidati a Sindaco di tener fuori dalla campagna elettorale il personale delle partecipate e del settore rifiuti. I lavoratori e lavoratrici di queste aziende sono liberi cittadini in grado di autodeterminarsi.

Fino a quando le partecipate saranno considerate strumento di consenso elettorale i servizi loro affidati difficilmente potranno essere efficaci, e anzi come le vicende degli ultimi anni mostrano i bilanci economici in perdita si scaricheranno sulle tasche dei contribuenti.

La magistratura farà il suo corso, e noi da garantisti attendiamo con serenità l’esito delle indagini, ma la politica deve avere coraggio ed assumersi le proprie responsabilità nelle scelte che si compiono.

Riccardo Rossi

Candidato Sindaco di Brindisi Bene Comune, Ora Tocca a Noi, Partito Democratico, Liberi e Uguali.