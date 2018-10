Inizia il campionato 2018-19 dell’Appia Project Mesagne Volley, una stagione che vedrà la formazione messapica impegnata ancora nel campionato nazionale di serie B2/H, con una differenza sostanziale, rispetto allo scorso anno, nella connotazione geografica del girone: mentre nella passata stagione le gialloblu furono sorteggiate nel girone tirrenico, quest’anno le ragazze di mr. Giunta si confronteranno con le compagini del girone adriatico.

Si parte subito, infatti, con una trasferta impegnativa nelle Marche, a Monte San Giusto, dove le ragazze del Presidente Sportelli affronteranno nella serata di sabato le padrone di casa della Italiana Pellami MSG, con fischio d’inizio alle ore 21.00.

Abbiamo raggiunto coach Simone Giunta, ancora al timone del sodalizio mesagnese, per sondare gli umori alla vigilia di questa importante sfida.

“Abbiamo svolto un buon precampionato. Siamo una compagine che punta molto alla crescita personale e di collettivo, più che al risultato punteremo all’aspetto tecnico. Le nostre ragazze si stanno allenando in maniera molto dura sia fisicamente che mentalmente, con l’obiettivo di dare ai nostri tifosi il maggior numero possibile di soddisfazioni. Sabato sera giocheremo in un campo caldissimo, una palestra molto piccola, contro una squadra che fa dell’organizzazione di gioco e della gestione dell’attacco i propri punti di forza. Ci aspettiamo una battaglia e cercheremo di debuttare al meglio per partire con il piede giusto”.

