Nella serata del 3 u.s., presso la sede del partito si è tenuta la prima ufficiale riunione dei giovani UDC, un incontro utile a definire le linee guida da osservare durante ma soprattutto dopo la campagna elettorale.

“Noi, giovani UDC abbiamo in mente un progetto serio e ambizioso: un gruppo compatto atto non solo a lanciare idee, ma che le sviluppi tecnicamente sino al conferimento in consiglio comunale ed inoltre che esponga anche tutte quelle problematiche che noi ragazzi affrontiamo quotidianamente, (ripopolazione del centro storico, centri di aggregazione, pensiline per fermate autobus, maggiori servizi tra i quartieri, punti di accesso a internet senza fili in spazi pubblici, apertura di punti di socializzazione con minor vincoli burocratici, prendere parte alle discussioni su università, cittadella della ricerca e tutto quanto può essere volano per la rinascita della nostra città)

Siamo carichi e pieni di idee per sfruttare le risorse della nostra città al fine di renderla una solida e vigorosa realtà, per far si che i vari imprenditori possano riscoprirla come valido investimento”.

Presente all’incontro anche la portavoce dell’UDC Anna Comunale, la quale ha ribadito quanto sia importante il contributo che i giovani possono dare alla politica con idee innovative in quanto è fondamentale essere parte attiva negli scenari politici e prendere in mano le redini del proprio futuro.

Il progetto prescinde da ideologie politiche retrograde il nostro intento è quello di portare aria nuova in una politica che deve essere adeguata allo sviluppo.

Noi auspichiamo al ritorno ad una politica sana che porti risultati concreti. Dunque

chiediamo collaborazione da parte di tutti i gruppi giovanili offrendo la nostra disponibilità al confronto per sviluppare assieme i punti comuni.

Oggi, finalmente, abbiamo la possibilità di tracciare una linea di confine tra passato e futuro, tutto dipende da come decideremo di gestire questo presente.

La responsabile del gruppo giovani UDC

Giorgia Pedone