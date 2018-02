Conoscere le biodiversità che concorrono a determinare l’habitat che ci circonda. Questo l’obiettivo de “La Natura in trasformazione: erbe selvatiche, latte, formaggio, miele e stampe botaniche artigianali”, il nuovo progetto di educazione ambientale che il Comune di Ostuni, attraverso il CEA “Il Ginepro”, e il Parco delle Dune Costiere hanno messo a punto per gli alunni delle due scuole primarie ostunesi.

Si è tenuta questa mattina a Palazzo di Città la conferenza stampa di presentazione del progetto, a cui ha preso parte l’assessore all’Ambiente del Comune di Ostuni Luigi Nacci, il Direttore del Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere Gianfranco Ciola, il Direttore del CEA e Dirigente comunale Federico Ciraci, la Dirigente scolastica della scuola “Giovanni XXIII” Raffaella Roma, una delle referenti del progetto e docente della scuola “E. Pessina” Mafalda Urso e diversi professionisti coinvolti concretamente nelle attività didattiche che si svolgeranno tra febbraio e maggio.

«Crediamo fermamente nelle potenzialità dell’economia agricola e del rapporto uomo / natura – dichiara l’assessore Nacci – elementi che hanno premesso a Ostuni di diventare la città che tutti apprezzano. Proseguendo su questa strada, intendiamo riappropriarci del nostro originario benessere, mediando il confronto con il passato e con una serie di errori che sono stati commessi ovunque in nome del profitto. Ridare forza e vigore a questo territorio, accantonando le politiche industriali piovute dall’alto, è l’indirizzo che quest’amministrazione ha inteso adottare, cercando di restituire la giusta centralità a forme di collaborazione effettive e sistematiche tra uomo e ambiente naturale».

«Il progetto “La natura in trasformazione”, reso possibile grazie a un’operazione di cofinanziamento e condivisione del programma – spiega il Direttore del Parco Gianfranco Ciola – renderà semplice la conoscenza delle biodiversità circostanti. Oltre i trecento alunni che hanno aderito all’iniziativa, saranno coinvolti da lezioni teoriche e pratiche, che si terranno sia in classe, che direttamente sul campo. Conoscere le erbe spontanee, catalogandole in un originale erbario su stoffa, dove verranno ricalcate con colori naturali (Stampalanatura – Gran Teatro del Click), renderà semplice per i ragazzi, guidati dall’erbosofo Felice Tanzarella, capire come queste influenzano la produzione di latte e derivati, conferendo sapori, odori e colori diversi a seconda della loro presenza nei pascoli. Promuovere e tutelare la biodiversità attraverso quello che decidiamo di mangiare è un concetto molto importante, che si lega all’attività successiva: la produzione del miele. Gli alunni apprenderanno la fondamentale funzione svolta dalle api, insetti che costituiscono la base naturale della nostra catena alimentare, grazie all’esperienza di Maria Donnaloia e del suo Alveare Bianco».

Alla fine del percorso d’aula, grazie alla convenzione sottoscritta dal Comune e da STP Brindisi, i ragazzi potranno visitare i luoghi del progetto, alla scoperta di un territorio ricco appunto di biodiversità. Durante un percorso in cui sarà possibile conoscere i segreti dell’arte casearia e della vita delle api, il Gruppo Escursionistico Speleologico GEOS e la storica dell’arte Mariantonietta Pinto mostreranno la bellezza culturale e naturalistica delle lame antiche e dei frantoi ipogei. Non mancheranno degustazioni , spettacoli teatrali e la possibilità di entrare in contatto con l’artigianato locale, declinato in diversi modi tra cui la produzione di saponi e cosmetici naturali di Mariantonietta Trinchera con il suo Labo Naturae.

“La natura in trasformazione” si chiuderà a maggio con una grande festa, che coinvolgerà anche i genitori degli alunni partecipanti.

