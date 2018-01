INPUGLIA, associazione di imprese ed ente di formazione professionale attivo sul territorio brindisino, ha organizzato per venerdì 19 gennaio alle ore 17.30, presso la propria sede in via Seneca n. 65, al rione Commenda, un incontro pubblico per illustrare le opportunità messe a disposizione dalla misura denominata “Resto al Sud” a favore di aspiranti giovani imprenditori del Mezzogiorno.

La nostra Puglia, tra quelle meno sviluppate, è tra le regioni beneficiare dei finanziamenti.

Saranno finanziati progetti imprenditoriali che prevedono una spesa massima di 50 mila € per ditte individuali e di 200 mila € per società, costituite anche in forma cooperativa.

Il 35 per cento del contributo sarà a fondo perduto ed il 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero.

Beneficiari saranno giovani tra i 18 ed i 35 anni che avranno un’idea di impresa per la produzione di beni nei settori dell’industria, artigianato, trasformazione di prodotti agricoli e pesca, la fornitura di servizi alle imprese ed alle persone, il turismo.

La domanda potrà presentarsi esclusivamente on-line ed i servizi di consulenza e di assistenza potranno essere richiesti oltre che presso la nostra sede anche presso le Pubbliche Amministrazioni o le Università.

L’incontro sarà utile a chiarire ai tanti brindisini, colpiti da una disoccupazione dilagante, che un possibile sbocco occupazionale può essere rappresentato dal lavoro autonomo, solo se, prima di intraprenderlo, si realizza preventivamente un puntuale piano di impresa e si investe in un settore con comprovate opportunità di crescita.

INPUGLIA