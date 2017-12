In attesa che il 2018 porti buone notizie anche sul fronte PSR, il GAL Terra dei Messapi chiude la stagione turistica autunnale InPuglia365 a Mesagne. Salutiamo il 2017, nel cuore del borgo messapico con gli ultimi due appuntamenti del programma “Giornate d’autunno, sapori rurali”. Fino ad oggi, i sette appuntamenti hanno sempre fatto registrare il tutto esaurito. Risultato che ha evidenziato l’efficacia della programmazione e la volontà dell’azienda di puntare sulla capacità di fare rete degli operatori coinvolti nell’offerta turistica locale.



Sabato 30 dicembre (ore 17:30), passeggeremo nel cuore antico di Mesagne con il Dott. Maurizio Piro, direttore artistico della programmazione natalizia. Un giro turistico alla scoperta dei presepi artigianali, collocati nei posti più belli del centro storico. Scopriremo il fascino del borgo messapico seguendo il filo rosso del culto del presepe. La seconda parte dell’itinerario, legata all’enogastronomia, sarà riservata al principe degli ortaggi, il Carciofo. Nella sede del GAL, Antonio Febbraro, presidente del Consorzio di tutela del Carciofo Brindisino IGP terrà un laboratorio dove illustrerà le proprietà organolettiche e nutraceutiche del prodotto a Indicazione Geografica Protetta. A seguire una degustazione, preparata da uno chef mesagnese, a base di Carciofi dell’azienda condizionatrice Donatello Argentieri, aderente al consorzio di tutela.



Se sentite il peso di qualche strappo alla regola fatto durante pranzi e cene di Natale non potete mancare, Domenica 31 dicembre a partire dalle ore 9:15, alla rilassante ciclo passeggiata depurativa lungo la strada della storia locale. Sarà l’occasione giusta per far tornare indietro l’ago della bilancia pedalando nella cultura. Infatti, dal centro storico della città, ci muoveremo in direzione Muro Tenente. Entreremo nell’area archeologica messapica confinante con Latiano e Sara, guida turistica della Coop. IMPACT, ci accompagnerà nei luoghi più importanti del sito dove sono in corso tutt’oggi campagne di scavi a cura della stessa cooperativa e della Libera Università di Amsterdam. Al termine dell’archeo-tour torneremo pedalando al punto di partenza immersi in mezzo ad alberi di ulivi secolari respirando l’area salubre delle campagne mesagnesi, prima di ritornare sulle tavole per i festeggiamenti di capodanno.

Tutti gli eventi sono gratuiti con posti limitati a 20 persone.

Per prenotare i biglietti gratuiti è possibile utilizzare i canali social del GAL Terra dei Messapi come Facebook o cercare gli eventi su terradeimessapi.it ed eventbrite.com.

In alternativa è possibile contattare l’ufficio prenotazioni del GAL al numero 0831734929 o tramite la mail coloriesaporidautunno@terradeimessapi.it