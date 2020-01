Questa mattina si è svolta la prima riunione del Comitato di tappa del Giro d’Italia 2020. Ne fanno parte: Angelo Roma (coordinatore del Comitato), Oreste Pinto (assessore allo Sport e delegato Marketing), Fabio Lacinio (responsabile Ufficio Tecnico), Antonio Orefice (responsabile Polizia Locale), Simone Simeone (delegato Amministrazione), Francesca Cuomo (delegato Stampa), Antonio Iaia (delegato Arrivo), Giovanni Carbini (delegato Quartier Tappa), Alfredo Malcarne (delegato Open Village), Oronzo Pennetta (delegato Coni), Anna Lucia Portolano (presidente commissione comunale Sport), Ercole Saponaro (vice presidente commissione comunale Sport), Romeo Tepore (associazione Coppi) oggi sostituito da Cosimo D’Angelo, Stefano Trapani (Friend’s bike), Anna Chiara Intini (Fiab).

“Sarà un’occasione importante per promuovere la città – ha esordito il sindaco Riccardo Rossi in apertura di riunione – perché queste immagini saranno trasmesse in 198 Paesi del mondo. Ed è anche una manifestazione perfettamente in linea con il concetto di cultura sportiva e sostenibile”.

Durante la riunione sono state pianificate alcune delle iniziative iniziative collaterali al Giro che si svolgeranno nel mese di gennaio.

La prima riguarda l’evento in programma martedì 21 gennaio alla presenza del campione di ciclismo Claudio Chiappucci.

“L’aspetto che vorrei sottolineare – spiega l’assessore allo Sport Oreste Pinto – é che, oltre all’impatto sportivo e turistico, il Giro d’Italia rappresenta un evento che accresce lo spirito di comunità e appartenenza. Anche per questo, da qui a maggio, organizzeremo tante iniziative che coinvolgeranno i cittadini”.